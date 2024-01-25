В Челябинске мужчину задержали за кражи на 19 млн рублей

Полицейские в Челябинской области задержали жителя Копейска по подозрению в совершении краж в трех регионах России на общую сумму порядка 19 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

По версии следствия, подозреваемый проник на территорию частного дома в городе Миассе Челябинской области, похитил там припаркованный автомобиль Toyota Land Cruiser 200, личное имущество владельца дома и его супруги, деньги. Общая сумма ущерба превысила 10 млн рублей. Кроме того, по информации полиции, мужчина похитил автомашину Chery Tiggo в Екатеринбурге и проник в частный дом, расположенный на территории Тюменской области, где похитил имущество и деньги, а также он угнал припаркованный на улице еще один Toyota Land Cruiser 200. Сумма ущерба превысила 9 млн рублей.