Из-под завалов в Новотроицке спасли 10 человек

«Из 12 человек, которые находились на фекальной станции на момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10 человек. Сейчас трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они под контролем медиков», — рассказал Паслер.