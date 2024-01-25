Из-под завалов в Новотроицке спасли 10 человек
После обрушения фекально-насосной станции в Новотроицке из-под завалов удалось спасти 10 человек. Об этом 25 января сообщил в своих соцсетях губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По словам главы региона, один пострадавший, получивший сильнейшие ожоги, скончался. А еще один человек, который к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни, пока находится под завалами, спасатели пытаются извлечь его.
«Из 12 человек, которые находились на фекальной станции на момент обрушения, в течение трех часов были спасены 10 человек. Сейчас трое из них находятся в больнице в стабильном состоянии, семерым госпитализация не потребовалась, но все они под контролем медиков», — рассказал Паслер.
Как писала «Парламентская газета», ранее в Новотроицке произошло частичное обрушение фекально-насосной станции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.