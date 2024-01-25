Сообщник Треповой* приговорен к тюремному сроку
Дмитрий Касинцев приговорен к одному году и девяти месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в укрывательстве Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), сообщают «Известия» со ссылкой на решение суда.
Касинцеву был вынесен приговор по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжких преступлений).
Саму Трепову* приговорили к 27 годам колонии общего режима. Она признана виновной в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
Ранее прокурор запросила для Касинцева один год и 10 месяцев лишения свободы.
Напомним, что 40-летний Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе. Пострадавшими числились еще десятки человек. Татарский состоял в ополчении Донбасса, позднее начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал.
Обвинение по делу предъявили 26-летней Треповой*. Как стало известно, девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное военкору, и подарила ему гипсовый бюст, в котором находилась взрывчатка. По словам российских следователей, за терактом стоят украинские спецслужбы.
* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ.