В Иркутске задержали начальника ВСЖД по подозрению в многомиллионной взятке

В Иркутске задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги РЖД Вадима Владимирова. Об этом сообщил портал "Усть-Кут24". По данным местных журналистов, чиновнику вменяют получение взятки размером 45 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

До этого чиновник из администрации Веденского района Чеченской республики присвоил себе почти 16 млн рублей на сметах по благоустройству и получил условный срок.

По данным СМИ, руководитель имущественно-строительного отдела начал незаконно обогащаться в 2018 году.