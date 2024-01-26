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В Иркутске задержали начальника ВСЖД по подозрению в многомиллионной взятке

В Иркутске задержали начальника Восточно-Сибирской железной дороги РЖД Вадима Владимирова. Об этом сообщил портал "Усть-Кут24". По данным местных журналистов, чиновнику вменяют получение взятки размером 45 млн рублей.

В Иркутске задержали начальника ВСЖД по подозрению в многомиллионной взятке
© РИА Новости

По данному факту возбудили уголовное дело.

До этого чиновник из администрации Веденского района Чеченской республики присвоил себе почти 16 млн рублей на сметах по благоустройству и получил условный срок.

По данным СМИ, руководитель имущественно-строительного отдела начал незаконно обогащаться в 2018 году.

Позже суд в Москве приговорил бывшего сенатора и основателя фармацевтической группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы по делу о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Инстанция приговорила предпринимателя не только к лишению свободы, но и обязала выплатить штраф в размере более 450 млн рублей.

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