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Фрагменты ракеты нашли на месте крушения Ил-76 под Белгородом

На месте крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты, предположительно, ракеты. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Фрагменты ракеты нашли на месте крушения Ил-76 под Белгородом
© Парламентская газета

Обнаруженные элементы подтверждают внешнее воздействие на лайнер и могут принадлежать зенитной управляемой ракете, уточнил собеседник агентства. Материалы направят экспертам для подробного изучения.

Тем временем следователи и криминалисты продолжают собирать металлические конструкции и части воздушного судна, каждую из которых тщательно анализируют. Ранее, как писала «Парламентская газета», под Белгородом нашли два черных ящика сбитого борта.

По данным Минобороны, российский самолет Ил-76 сбили двумя ракетами, запущенными из Харьковской области. Транспортник доставлял для обмена 65 украинских пленных — все они, а также шестеро летчиков и трое сопровождающих из РФ, погибли. Второй рейс с 80 украинцами успели развернуть.

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