Фрагменты ракеты нашли на месте крушения Ил-76 под Белгородом

На месте крушения российского самолета Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты, предположительно, ракеты. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Обнаруженные элементы подтверждают внешнее воздействие на лайнер и могут принадлежать зенитной управляемой ракете, уточнил собеседник агентства. Материалы направят экспертам для подробного изучения.

Тем временем следователи и криминалисты продолжают собирать металлические конструкции и части воздушного судна, каждую из которых тщательно анализируют. Ранее, как писала «Парламентская газета», под Белгородом нашли два черных ящика сбитого борта.