Пассажир открыл аварийный выход и вышел на крыло самолета

В Мехико пассажир рейса в Гватемалу вскрыл аварийный выход и выбрался на крыло самолета из-за духоты в салоне и задержки рейса на четыре часа. Об этом сообщает Yahoo News.

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В аэропорту Мехико, люди четыре часа просидели в салоне самолета из-за технической неисправности борта, один из пассажиров вскрыл верь аварийного выхода и вышел на крыло.

Мексиканца задержали, в ходе расследования выяснилось, что его действия поддержали почти все пассажиры, находившиеся вместе с ним в салоне воздушного судна.

Возмущенные путешественники рассказали, что буквально задыхались в самолете несколько часов без еды, воды и вентиляции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.