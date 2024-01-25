В Тюмени ученик планировал убийство одноклассника

Тюменский подросток, который планировал убийство одноклассника из-за того, что тот уделял внимание его подруге, обучается в школе №30. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования.

«Мальчик, о котором накануне говорили — тот, что планировал убийство одноклассника, он ученик школы №30. Именно там все ЧП произошло», — рассказал источник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в образовательное учреждение. Директор школы Александр Бормотов обсуждать ситуацию отказался, направив журналиста в департамент образования. Однако секретарь приемной подтвердила, что происшествие, о котором идет речь, действительно произошло в школе №30.

Агентство запросило комментарий по ситуации в городском и региональном департаментах, ответы ожидаются. Как ранее писало URA.RU, девятиклассник планировал убийство другого ученика, так как этот мальчик уделял внимание его подруге. Ребенок поделился своим планом с другим подростком, а тот рассказал об этом учителю. По данным СМИ, на мальчика завели два уголовных дела и отправили в психдиспансер.