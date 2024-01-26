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Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернулись в Россию

Четыре человека, которые выжили при падении самолета в Афганистане, вернулись в Россию. Они приземлились в Москве.

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернулись в Россию
© Вадим Ахметов © URA.RU

«Четыре человека, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, прилетели в Москву», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту Внуково.

Ранее стало известно, что при крушении самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января погибли двое россиян. Всего на борту находилось шесть человек. В СК заявили, что причиной катастрофы могла стать поломка двигателей.

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Международный аэропорт Внуково
Москва
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