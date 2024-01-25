Игорь Стрелков получил четыре года колонии за призывы к экстремизму
Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (настоящая фамилия - Гиркин) к четырем годам колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.
"Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.
Кроме того, суд запретил Стрелкову заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет.
Ранее адвокат Александр Молохов заявил, что гособвинитель запросил для Стрелкова 4 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Игорь Стрелков был задержан в Москве в июле. Ему было предъявлено обвинение по статье 282-й УК РФ - "Призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
Игорь Стрелков в 2014 году руководил ополчением ДНР, а также с мая по август 2014 года занимал должность министра обороны республики. В последние годы руководил общественным движением "Новороссия".