Игорь Стрелков получил четыре года колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова (настоящая фамилия - Гиркин) к четырем годам колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Назначить Гиркину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.

Кроме того, суд запретил Стрелкову заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет.

Ранее адвокат Александр Молохов заявил, что гособвинитель запросил для Стрелкова 4 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Игорь Стрелков был задержан в Москве в июле. Ему было предъявлено обвинение по статье 282-й УК РФ - "Призывы к осуществлению экстремистской деятельности".