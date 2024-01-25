Тела двоих мужчин обнаружены в квартире на севере Москвы

По факту обнаружения тел двоих мужчин в одной из квартир на севере столицы организована доследственная проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова. «В четверг, 25 января 2024 года, в квартире жилого дома на ул. Зеленоградская обнаружены тела двоих мужчин без видимых телесных повреждений. По данному факту Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка», – сказала собеседница агентства.