Тела трех мужчин нашли в квартире в центре Москвы
Тела трех мужчин без видимых телесных повреждений нашли в квартире в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 25 января.
По ее словам, трагедия произошла на улице Дубининская. Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
— Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — подчеркнула Нефедова.
Похожая история произошла в столичном районе Печатники. В одной из квартир были найдены тела женщины и ее внука.