Тела трех мужчин нашли в квартире в центре Москвы

Тела трех мужчин без видимых телесных повреждений нашли в квартире в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 25 января.

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По ее словам, трагедия произошла на улице Дубининская. Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

— Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — подчеркнула Нефедова.