Три человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

В Красноярске при проведении ремонтных работ взорвался газ, три человека пострадали и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Подробности происшествия в регионе приводит сетевое издание NGS24.RU.

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Взрыв произошел в колодце, к нему привело нарушение техники безопасности. Рабочие пытались отогреть промерзшие трубы с помощью газовой пушки.

«Звук был такой мощный, что стены затряслись», — рассказал один из них.

В МЧС отметили, что после взрыва пожара не произошло. Сотрудники проводят анализ воздуха. Корреспондент издания отмечает, что после взрыва на месте ощущается запах газа.