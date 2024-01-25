Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным. Об этом в четверг, 25 января, пишет РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье 245 Уголовного кодекса РФ. Отмечается, что фигуранты в деле на данный момент отсутствуют, передает агентство.

Кота по кличке Твикс перевозил в переноске отец владельца животного. В какой-то момент питомец выбрался из переноски и стал бродить по вагону, а проводница подумала, что кот проник в поезд с улицы, и выпустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Позднее о смерти кота сообщила хозяйка животного. В первые три дня около 297 тысяч человек поставили подписи под петицией с требованием уволить проводницу.