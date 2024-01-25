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Задержан угрожавший поджечь склад Wildberries в Шушарах

Следственный комитет России задержал в Санкт-Петербурге сотрудника Wildberries, признавшегося в поджоге склада в Шушарах. RT на русском

Один из сотрудников склада маркетплейса Wildberries в Шушарах сразу после пожара 13 января признался, что это он его поджег, а затем удалил свой аккаунт. За две недели до ЧП сотрудник писал в тот же чат, что склад «скоро будет гореть», сообщал Telegram-канал Shot. NSN.FM

Пожар на складе Wildberries в Ленобласти вспыхнул 13 января. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров, пожарные справились с возгоранием через сутки. Никто не пострадал. Российская газета

Задержан угрожавший поджечь склад Wildberries в Шушарах
© РИА Новости
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