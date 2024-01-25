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Количество погибших при обрушении станции под Оренбургом возросло до двух

До двух человек возросло количество погибших в результате обрушения станции в Оренбургской области. Об этом в четверг, 25 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Количество погибших при обрушении станции под Оренбургом возросло до двух
© Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Один из пострадавших скончался в больнице, — сказал источник.

В этот же день в городе Новотроицк обрушилась канализационно-насосная станция. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы: более 20 единиц техники и 57 человек. В связи с произошедшим в городе ввели режим ЧС.

Причиной обрушения на канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области стало проведение ремонтных работ.

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