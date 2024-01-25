Количество погибших при обрушении станции под Оренбургом возросло до двух
До двух человек возросло количество погибших в результате обрушения станции в Оренбургской области. Об этом в четверг, 25 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
— Один из пострадавших скончался в больнице, — сказал источник.
В этот же день в городе Новотроицк обрушилась канализационно-насосная станция. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы: более 20 единиц техники и 57 человек. В связи с произошедшим в городе ввели режим ЧС.
Причиной обрушения на канализационно-насосной станции в Новотроицке Оренбургской области стало проведение ремонтных работ.