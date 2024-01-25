В Ленобласти задержали пару из-за стихов про Бандеру

В Ленинградской области задержали мужчину и женщину, которые оставляли в продуктах открытки со стихами о Степане Бандере. Об этом сообщает "Фонтанка".

Причастных к распространению стихов про Бандеру и поздравлений с Новым годом на украинском языке нашли в Гатчинском районе. 63-летнего уроженца города Луцк Волынской области Украины и коренную ленинградку задержали накануне сотрудники Центра "Э", УФСБ и ОМОНа. Их подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По версии правоохранителей, именно задержанные оставили открытку с посланиями на украинском на витрине супермаркета "Лента" на Таллинском шоссе в Петербурге открытку. Кроме того, пара якобы засовывала такие же открытки в продукты. В доме пары провели обыск, в результате которого были изъяты листы А4 с вышеупомянутым стихотворением, пять USB-флешек, принтер, телефоны и одежда, в которой совершались преступления. Мужчину и женщину отправили в изолятор временного содержания.