В Оренбургской области назвали возможную причину ЧП на насосной станции

Обрушение в здании канализационной насосной станции, которая находится в городе Новотроицке в Оренбургской области, могло произойти из-за взрыва газового баллона. Такое заявление сделала пресс-служба администрации региона, передает ТАСС.

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Согласно данным агентства, в результате происшествия пострадали как минимум четыре человека. При этом одного из них спасти не удалось, подчеркивается в материале.

«Причина обрушения уточняется. Одна из версий — взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

25 января Telegram-канал 112 сообщил, что в оренбургском городе Новотроицке обрушилось здание канализационной насосной станции. Позже в пресс-службе регионального министерства здравоохранения заявили, что после ЧП в медицинские учреждения были доставлены три человека.