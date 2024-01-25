Задержан угрожавший поджечь склад Wildberries в Шушарах

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего сборщика Wildberries, который угрожал поджечь склад в петербургских Шушарах. Об этом сообщает Telegram -канал Mash на Мойке.

О том, что здание Wildberries мог поджечь один из сборщиков стало известно 18 января. Молодой человек сам признался в поджоге в чате сотрудников склада в Telegram, после чего удалил свой аккаунт.