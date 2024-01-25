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Угрожавшего поджечь склад Wildberries в Шушарах задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего сборщика Wildberries, который угрожал поджечь склад в петербургских Шушарах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Задержан угрожавший поджечь склад Wildberries в Шушарах
© Lenta.ru

У молодого человека уже прошли обыски.

О том, что здание Wildberries мог поджечь один из сборщиков стало известно 18 января. Молодой человек сам признался в поджоге в чате сотрудников склада в Telegram, после чего удалил свой аккаунт.

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