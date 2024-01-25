Двое таксистов не поделили дорогу и открыли стрельбу в Санкт-Петербурге

Все произошло на Садовой улице. Двое водителей такси не поделили дорогу, в результате чего между ними произошел конфликт. В какой-то момент один из таксистов достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону оппонента, а затем уехал. Полицейские задержали его по горячим следам и доставили в отдел полиции. Находившееся при нем оружие изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку.