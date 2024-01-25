Семь человек могут находиться под завалами на насосной станции в Новотроицке

Семь человек могут находиться под завалами после обрушения здания насосной станции в Оренбургской области. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в местных экстренных службах.

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— В городе Новотроицк обрушилась канализационно-насосная станция. Под завалами могут находиться семь человек, — рассказал представитель служб.

Уточняется, что спасатели уже прибыли на место происшествия и приступили к работе спасатели. Обстоятельства случившегося и личности пострадавших устанавливаются.

В результате взрыва и пожара в цехе по производству мебели в Баку три человека погибли и 24 пострадали. Об этом 15 января сообщило местное информационное агентство АПА.

Два человека погибли и шесть пострадали при обрушении здания кафе из-за взрыва газовоздушной смеси в казахстанском городе Уральске, рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.