Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок

Пожар произошел в цехе по производству аэролодок в селе Еловое под Красноярском. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, из здания эвакуировали около 40 человек.

По информации ведомства, возгорание удалось локализовать на площади в 1725 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. На месте работают 27 пожарных и 8 единиц техники.

По информации Telegram-канала Shot, производство принадлежит компании «Аллигатор», которая производит плоскодонные лодки с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость моделей компании достигает 4,4 млн рублей.

Причины происшествия устанавливаются экспертами, которые опрашивают рабочих, работавших на смене.