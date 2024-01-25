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Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края ликвидировали. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидировали
© globallookpress.com

«В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — отчитались в оперштабе.

Там уточнили, что в борьбе с огнем принимали участие 99 человек и 31 единица техники, в том числе 60 человек и 17 единиц техники от МЧС.

Пожар на нефтебазе в городе на черноморском побережье начался в ночь на четверг, 25 января. Никто не пострадал. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что на нефтебазе загорелась вакуумная установка. Официально о причинах возгорания не сообщалось.

Аэропорт Сочи, находящийся в ста километрах от Туапсе, ночью переводили на ограниченный режим работы. В Росавиации назвали такие ограничения необходимыми из соображений безопасности.

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