Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края ликвидировали. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

«В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — отчитались в оперштабе.

Там уточнили, что в борьбе с огнем принимали участие 99 человек и 31 единица техники, в том числе 60 человек и 17 единиц техники от МЧС.

Пожар на нефтебазе в городе на черноморском побережье начался в ночь на четверг, 25 января. Никто не пострадал. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что на нефтебазе загорелась вакуумная установка. Официально о причинах возгорания не сообщалось.