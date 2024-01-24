На востоке Индии полицейский ранил шесть сослуживцев

Сотрудник полицейского подразделения Индии "Винтовки Ассама" открыл огонь по сослуживцам, после чего покончил с собой. Об этом сообщила газета The Indian Express .

По ее данным, инцидент произошел в штате Манипур на границе с Мьянмой. Ранения получили шесть полицейских, их состояние стабильно. Проводится расследование.

"Винтовки Ассама" - военизированное формирование, ответственное за охрану границ, борьбу с повстанцами и поддержание законности и порядка на северо-востоке Индии. Подразделение подчиняется МВД. Представитель формирования подчеркнул, что ЧП в Манипуре не связано с межэтническими столкновениями, которые не утихают в этом штате с мая 2023 года.