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В Подмосковье у 95-летнего пенсионера украли 800 тысяч рублей

Жителя Фрязино подозревают в участии в мошеннической схеме. Аферисты украли у 95-летнего пенсионера из Черноголовки 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье у 95-летнего пенсионера украли 800 тысяч рублей
© РИА Новости

По версии следствия, задержанный выполнял роль курьера. Мошенники позвонили пожилому человеку и сообщили, что его внучка якобы попала в серьезную аварию и из-за нее пострадал человек. Во избежание уголовной ответственности, нужно заплатить 800 тысяч рублей. Пенсионер поверил мошенникам и передал крупную сумму денег через 25-летнего курьера.

Курьер перевел деньги на указанные аферистами счета и оставил себе некоторую сумму в качестве «зарплаты». Однако деньги у курьера изъяла полиция и вернула их пострадавшему. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под стражей.

Происшествия
МВД России
Московская Область
Черноголовка
Фрязино