В Подмосковье у 95-летнего пенсионера украли 800 тысяч рублей

Жителя Фрязино подозревают в участии в мошеннической схеме. Аферисты украли у 95-летнего пенсионера из Черноголовки 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия, задержанный выполнял роль курьера. Мошенники позвонили пожилому человеку и сообщили, что его внучка якобы попала в серьезную аварию и из-за нее пострадал человек. Во избежание уголовной ответственности, нужно заплатить 800 тысяч рублей. Пенсионер поверил мошенникам и передал крупную сумму денег через 25-летнего курьера.