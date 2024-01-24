39 человек погибли в результате пожара в китайском городе

В городе Синьюй на востоке Китая произошел пожар в магазине. В результате погибло 39 человек, еще девять получили ожоги. Об этом сообщает местное издание «Синьхуа».

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Отмечается, что очагом возгорания стал один из уличных магазинов. В данный момент причина пожара устанавливается, на месте продолжаются спасательные работы — издание сообщает, что в горящем здании все еще находится несколько человек.

Пострадавшие при пожаре были госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.