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39 человек погибли в результате пожара в китайском городе

В городе Синьюй на востоке Китая произошел пожар в магазине. В результате погибло 39 человек, еще девять получили ожоги. Об этом сообщает местное издание «Синьхуа».

39 человек погибли в результате пожара в китайском городе
© Unsplash

Отмечается, что очагом возгорания стал один из уличных магазинов. В данный момент причина пожара устанавливается, на месте продолжаются спасательные работы — издание сообщает, что в горящем здании все еще находится несколько человек.

Пострадавшие при пожаре были госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.

Ранее в Китае произошел крупный пожар в школьном общежитии.

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