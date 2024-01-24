Высокопоставленного сотрудника полиции Камбоджи арестовали за двоеженство

В Камбодже высокопоставленного сотрудника полиции уличили в двоеженстве. Об этом сообщает издание Khmer Times.

Заместитель комиссара полиции камбоджийской провинции Кампонгспы Нгам Ри попытался жениться во второй раз без развода с прежней супругой. Для этого он подал заявление на получение брачного сертификата под вымышленным именем.

Чтобы предотвратить заключение второго брака, его жена подала официальную жалобу. После этого Нгам Ри арестовали. Ему грозит крупный штраф.