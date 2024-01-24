Катастрофа Ил-76: последние новости

Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли. «Рамблер» собрал последние новости о катастрофе.

Заявление Минобороны о теракте

В Минобороны РФ заявили, что Украина совершила теракт, сбив Ил-76, передает ТАСС. По данным российских военных, ВСУ нанесли удар по самолету из зенитного ракетного комплекса, находившегося в Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

Детали катастрофы

В Минобороны РФ отметили, что Ил-76 выполнял рейс из Чкаловского в Белгород. Военные подтвердили, что экипаж Ил-76, как и все остальные на борту, погиб.

Замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что перед крушением экипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет, передает РИА Новости.

«То, что самолет был сбит, здесь нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в Telegram-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что пилоты были хороши подготовлены и приложили все усилия, чтобы самолет не упал на жилые кварталы.

Глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров сообщил в своем Telegram-канале, что самолет упал в поле. Никто из местных жителей не пострадал.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам», — подчеркнул он.

Список пассажиров

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, которые находились на борту ИЛ-76. В списке 65 человек.

Экстренное заседание Совбеза ООН

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил созвать заседание Совета безопасности ООН из-за крушения Ил-76, сообщает РИА Новости. Шеремет заявил, что у него нет сомнений в причастности к катастрофе украинских властей.

По мнению депутата, заседание Совбеза ООН необходимо организовать как можно скорее, чтобы Киеву не удалось «уйти от ответственности, открестившись от трагедии, замолчать ее и обвинить во всем Россию».

«Режим Зеленского должен ответить за случившееся, а во всем западном мире — понять, на кого они тратят свои деньги, жертвуя благосостоянием собственных народов», — подчеркнул Шеремет.

Медведев объяснил атаку на Ил-76

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал атаку на Ил-76 «результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве». Об этом он написал в своем Telegram-канале.