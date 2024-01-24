Катастрофа Ил-76: последние новости
Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли. «Рамблер» собрал последние новости о катастрофе.
Заявление Минобороны о теракте
В Минобороны РФ заявили, что Украина совершила теракт, сбив Ил-76, передает ТАСС. По данным российских военных, ВСУ нанесли удар по самолету из зенитного ракетного комплекса, находившегося в Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских ракет.
Детали катастрофы
В Минобороны РФ отметили, что Ил-76 выполнял рейс из Чкаловского в Белгород. Военные подтвердили, что экипаж Ил-76, как и все остальные на борту, погиб.
Замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что перед крушением экипаж Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет, передает РИА Новости.
«То, что самолет был сбит, здесь нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в Telegram-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты», — подчеркнул сенатор.
Он добавил, что пилоты были хороши подготовлены и приложили все усилия, чтобы самолет не упал на жилые кварталы.
Глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров сообщил в своем Telegram-канале, что самолет упал в поле. Никто из местных жителей не пострадал.
«На данный момент проводятся следственные мероприятия. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам», — подчеркнул он.
Список пассажиров
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, которые находились на борту ИЛ-76. В списке 65 человек.
Экстренное заседание Совбеза ООН
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил созвать заседание Совета безопасности ООН из-за крушения Ил-76, сообщает РИА Новости. Шеремет заявил, что у него нет сомнений в причастности к катастрофе украинских властей.
По мнению депутата, заседание Совбеза ООН необходимо организовать как можно скорее, чтобы Киеву не удалось «уйти от ответственности, открестившись от трагедии, замолчать ее и обвинить во всем Россию».
«Режим Зеленского должен ответить за случившееся, а во всем западном мире — понять, на кого они тратят свои деньги, жертвуя благосостоянием собственных народов», — подчеркнул Шеремет.
Медведев объяснил атаку на Ил-76
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал атаку на Ил-76 «результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев заявил, что украинское правительство для сохранения власти будет «с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных».