У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в воздухе

У самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту отказал двигатель в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером Boeing 767, летевшим из Лимы (Перу) в Майами (США), 21 января. Практически сразу после вылета у воздушного судна отказал один из двух двигателей.

Пилоты приняли решение пойти на вынужденную посадку. В результате самолет приземлился в другом перуанском городе Чиклайо. Отмечается, что после посадки пассажиров держали на борту лайнера по меньшей мере четыре часа.