Защита обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения блогеру Блиновской

Представитель защиты Елены Блиновской обжаловала решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения блогеру, которая нарушила введенные ограничения в рамках избранного ей домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Сальникова сообщила, что подала апелляционную жалобу и попросила изменить меры пресечения Блиновской.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

22 января 2024 года суд продлил арест Блиновской до 26 апреля. В качестве причины следствие называло нарушение блогером условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым женщине запрещено общаться.