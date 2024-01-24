Число пострадавших при взрыве газа в якутском Томмоте увеличилось до пяти

Количество пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в якутском городе Томмоте оказалось больше, чем сообщалось ранее. Ранее МЧС проинформировала о четырех пострадавших, как оказалось травмы получили пять человек.

© Российская Газета

"Состояние двоих оценивается крайне тяжелым. В настоящий момент их оперативно перевозят в Алданскую центральную районную больницу", - сообщает минздрав республики.

Еще трое пострадавших госпитализированы в связи с общесоматическим состоянием. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что в многоквартирном доме на улице Кирова в Томмоте произошла разгерметизация газового оборудования, после чего случился взрыв. Пожара не началось.