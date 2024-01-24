Партию кокаина на 13 млрд рублей изъяли в порту Санкт-Петербурга . Об этом сообщила Федеральная таможенная служба .

По данным ведомства, контрабанду 1,2 тонн наркотика пресекли на территории Большого порта Северной столицы при содействии сотрудников ФСБ .

В пресс-службе рассказали, что таможенники просканировали контейнер из Бельгии и заметили странные вложения. Среди мешков с кофе были разбросаны брикеты с белым порошком. Экспертиза показала, что это оказался кокаин.