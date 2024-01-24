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ФТС: крупную партию кокаина нашли в мешках с кофе из Бельгии в порту Петербурга

Партию кокаина на 13 млрд рублей изъяли в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства, контрабанду 1,2 тонн наркотика пресекли на территории Большого порта Северной столицы при содействии сотрудников ФСБ.

В пресс-службе рассказали, что таможенники просканировали контейнер из Бельгии и заметили странные вложения. Среди мешков с кофе были разбросаны брикеты с белым порошком. Экспертиза показала, что это оказался кокаин.

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По данному факту возбудили уголовное дело.

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