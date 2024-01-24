ФТС: крупную партию кокаина нашли в мешках с кофе из Бельгии в порту Петербурга
Партию кокаина на 13 млрд рублей изъяли в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
По данным ведомства, контрабанду 1,2 тонн наркотика пресекли на территории Большого порта Северной столицы при содействии сотрудников ФСБ.
В пресс-службе рассказали, что таможенники просканировали контейнер из Бельгии и заметили странные вложения. Среди мешков с кофе были разбросаны брикеты с белым порошком. Экспертиза показала, что это оказался кокаин.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Газета.Ru: главные новости