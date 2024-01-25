Лифт с пассажирами рухнул в шахту в российском городе

В одном из многоквартирных домов Нижневартовска лифт с людьми внутри рухнул в шахту. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис Югра».

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Инцидент произошел в здании на Комсомольском бульваре. В кабине лифта на момент падения находились несколько пассажиров. По словам очевидцев, люди не пострадали и отделались лишь испугом.

«Лифт ехал сверху, остановился на первом этаже и оторвался вниз в шахту. Людей вытащили, все обошлись испугом», – рассказали жители дома.

По словам свидетелей, недавно подъемное оборудование заменили в рамках капремонта.