В Рыбинске предотвратили теракт на военном предприятии

Силовики предотвратили теракт, который готовил 19-летний россиянин по заданию запрещенного легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на предприятии «Воентелеком» в городе Рыбинск Ярославской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек задержан. Он собирался устроить взрыв за 100 тысяч рублей. Его завербовали через интернет.

По указанию куратора молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства: аммиачную селитру, алюминиевую пудру и ацетон. Эти вещества силовики нашли и изъяли из тайника, обустроенного подозреваемым.