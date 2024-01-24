Металлическая балка придавила трех рабочих на стройке в Петербурге

На стройке в Выборгском районе Петербурга металлическая балка сорвалась с подъемного крана и придавила рабочих. Об этом сообщает «78.ru».

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Инцидент произошел на стройке по Лесному проспекту, в полицию о произошедшем сообщила местная жительница, женщина заметила, как с подъемного крана сорвалась металлическая балка и упала на рабочих.

Скорую помощь пострадавшем не вызвали, двух мужчин подняли и завели в бытовку, третьего вывезли с территории будущего бизнес-центра на белом автомобиле.