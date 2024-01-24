В Южно-Сахалинске из-за мощного циклона ввели режим ЧС

Жители Южно-Сахалинска второй день подряд пытаются бороться с непогодой - в город пришел мощный циклон. Местные власти ввели режим чрезвычайно ситуации.

На дорогах нулевая видимость, школьников и работников практически всех предприятий перевели на удаленку, приостановлены авиационное и паромное сообщения.