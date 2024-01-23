Названа возможная причина нападения волков в Курганской области

Охотники из Курганской области, где волки напали на людей, считают, что животные могли быть больными. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

© Unsplash

О нападении волков на людей в курганском поселке Курорт озеро Медвежье стало известно сегодня, 23 января, утром. В результате инцидента пострадали трое человек, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных ран.

По словам местных жителей, волки были упитанными. В связи с этим они считают, что напасть на людей их заставил не голод. В частности, местные охотники предполагают, что волки могли быть больны и, вероятнее всего, бешенством.

Отмечается, что данный инцидент стал первым подобным в поселке. Из-за произошедшего местные жители боятся выходить на улицу и в местной школе приняли решение отменить все занятия 23 января, переведя детей на дистанционное обучение.