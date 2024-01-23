В Подмосковье произошла драка со стрельбой

В подмосковных Люберцах произошел конфликт со стрельбой, сообщили ТАСС в полиции Московской области.

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Полиция узнала об инциденте в ходе мониторинга интернета.

«Была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают участников инцидента, чтобы дать их действиям правовую оценку.

На опубликованном видео видно, как между группой мужчин произошла драка, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из оружия.