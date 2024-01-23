В Подмосковье произошла драка со стрельбой
В подмосковных Люберцах произошел конфликт со стрельбой, сообщили ТАСС в полиции Московской области.
Полиция узнала об инциденте в ходе мониторинга интернета.
«Была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают участников инцидента, чтобы дать их действиям правовую оценку.
На опубликованном видео видно, как между группой мужчин произошла драка, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из оружия.
Как писала «Парламентская газета», 25 декабря 2023 года в Ленинском городском округе Московской области произошел дорожный конфликт со стрельбой. Стрелявшим оказался житель города Протвино 2001 года рождения. При обыске у него изъяли охолощенный пистолет.