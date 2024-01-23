Виновник гибели футболиста-подростка в ДТП был под наркотиками

Водитель грузового автомобиля, который столкнулся в августе 2023 года с микроавтобусом в Краснодарском крае, после чего погиб подросток из футбольной команды, находился под наркотиками, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Авария произошла 7 августа на дороге «Краснодар-Ейск» в Брюховецком районе, грузовик Mitsubishi Fuso вышел на встречную полосу и столкнулся боком с «Газелью», перевозившей детей на соревнования по футболу, сообщали в региональном ГИБДД, передает РИА «Новости».

В автобусе ранения получили двое 15-летних спортсменов, еще один 15-летний футболист умер в карете скорой помощи.

Обвиняемому 46 лет, он находился в момент управления транспортным средством в наркотическом опьянении, указали в СК. Он полностью признал вину, дело передали в суд.