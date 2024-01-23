RT: у «Джет Аэро» не было лицензии на санитарные рейсы
Компания, которая владела разбившимся в Афганистане самолетом Falcon 10, не имела документов, которые позволяли ей проводить санитарные рейсы. Об этом сообщает RT со ссылкой на осведомленный источник.
Согласно информации телеканала, «у следователей много вопросов к пилотам борта». Напомним, что самолетом управляли Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев. Как отмечается в публикации, пока их не успели допросить, поскольку они пребывают в Афганистане.
В материалах уголовного дела говорится, что летчики не числятся подозреваемыми или свидетелями. Сейчас они признаны потерпевшими, уточняет RT. По словам источника, Falcon 10 принадлежал директору «Атлетик-групп» Екатерине Агаповой и Грачеву. Ранее они были женаты. По словам предпринимательницы, она не была осведомлена о рейсе.
Напомним, что самолет перевозил заболевшую россиянку из клиники Таиланда в РФ. Как уточняется, перелет организовали родные заболевшей в Таиланде Анны Евсюковой через страховую фирму.
«Пилоты Беляков и Грачев организовали перелет через свою фирму "Джет Аэро", но и у нее не было лицензии на коммерческие перевозки и санитарные рейсы», — подчеркнул источник добавил источник.
Falcon 10 потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан 21 января. Самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, двое россиян, находившихся на борту упавшего в Афганистане самолета Falcon, погибли.