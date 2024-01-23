В Петербурге девушку задержали за убийство восьмимесячной дочери

"Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 23-летней местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 января в квартире одного из домов по Тихоокеанской улице обвиняемая на почве внезапно возникшей неприязни задушила подушкой восьмимесячную дочь, которая не хотела спать. Оставив в квартире своего сына в возрасте один год и девять месяцев, фигурантка уехала к знакомому. Вернувшись в квартиру 20 января, с целью сокрытия преступления она сообщила в полицию, что обнаружила тело дочери, которую ранее якобы оставляла со своей знакомой.