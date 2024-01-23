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Появилось видео землетрясения в Казахстане

В сети появилось видео землетрясения в Казахстане магнитудой 6,7. Его опубликовал Telegram-канал «Лентач».

В Алма-Ате пострадали восемь человек, трое из них выпрыгнули из окон второго и третьего этажей. Еще пять человек обратились за помощью с различными травмами, их отправили на амбулаторное лечение.

Стало известно о состоянии Байконура после землетрясения в Китае

В российском Кургане МЧС и полиция эвакуировали жителей двух 17-этажных домов на улицах Куйбышева и Гоголя. Землетрясения магнитудой 5,2 произошло в Китае.

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