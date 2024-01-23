Прокуратура Новгородской области начала проверку информации о танце российской порноактрисы с оголенной грудью в клубе в Великом Новгороде, где присутствовали подростки, пишут СМИ.

Надзорное ведомство по итогам проверки намерено оценить действия организаторов мероприятия, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что после мероприятия порноактриса разместила видеообращение, признавшись, что ей стыдно за произошедшее.