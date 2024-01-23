В Тюменской области дочь забила мать до смерти ногами по голове

«29-летняя обвиняемая распивала спиртное вместе с матерью в квартире дома, расположенного в селе Омутинское. Между женщинами произошел конфликт, в результате чего дочь толкнула мать на пол и нанесла ей в область головы множественные удары ногами. От полученных травм последняя скончалась», — рассказали в следственном комитете.