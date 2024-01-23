В Тюменской области дочь забила мать до смерти ногами по голове
Жительница Омутинского района (Тюменская область) забила свою мать до смерти, нанеся ей множество ударов ногами по голове. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«29-летняя обвиняемая распивала спиртное вместе с матерью в квартире дома, расположенного в селе Омутинское. Между женщинами произошел конфликт, в результате чего дочь толкнула мать на пол и нанесла ей в область головы множественные удары ногами. От полученных травм последняя скончалась», — рассказали в следственном комитете.
Преступление произошло в ночь на 20 января. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.