Пилоту разбившегося в Афганистане самолета грозит тюремный срок

Пилоту разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 Аркадию Грачеву и его жене предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет тюремного заключения.

«Аркадию Грачеву и его жене грозит до 10 лет тюрьмы», — сообщает telegram-канал Mash.

Там добавили, что версией авиакатастрофы является недостаток топлива на борту самолета из-за ошибок при его расчете в ходе дозаправки, а также сильный встречный ветер и метель.

Самолет принадлежит фирме «Атлетик групп», но перелеты осуществлялись через другую компанию «Джет аэро». На борту находились медицинская бригада и пациентка Анна Евсюкова с супругом, которые арендовали самолет для возвращения из Таиланда, передали в telegram-канале.