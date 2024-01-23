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Пилоту разбившегося в Афганистане самолета грозит тюремный срок

Пилоту разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 Аркадию Грачеву и его жене предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет тюремного заключения.

«Аркадию Грачеву и его жене грозит до 10 лет тюрьмы», — сообщает telegram-канал Mash.

Там добавили, что версией авиакатастрофы является недостаток топлива на борту самолета из-за ошибок при его расчете в ходе дозаправки, а также сильный встречный ветер и метель.

Самолет принадлежит фирме «Атлетик групп», но перелеты осуществлялись через другую компанию «Джет аэро». На борту находились медицинская бригада и пациентка Анна Евсюкова с супругом, которые арендовали самолет для возвращения из Таиланда, передали в telegram-канале.

У погибшей пассажирки Falcon 10 был шанс отправиться в РФ «Аэрофлотом»

В горах Афганистана 21 января разбился бизнес-джет Falcon-10. В результате катастрофы погибли двое российских пассажиров, находившихся на борту вместе с еще четырьмя людьми. Выживших доставили в военно-медицинский комплекс в Кабуле.

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