У волка, загрызшего жительницу Курганской области, было бешенство

Председатель Союза охотников отмечает, что с такой ситуацией сталкивается впервые за 52 года его работы в сфере охотничества. Со слов Михайлова, в Курганской области ежегодно появляются очаги заражения бешенством у лис. Заболевшие животные часто ведут себя неадекватно, нападают на людей и животных. Михайлов пояснил, что бешенству подвержены практически все хищники, включая волков, лис и енотовидных собак.