У волка, загрызшего жительницу Курганской области, было бешенство

Предварительной причиной нападения на жительницу Петуховского округа Курганской области называют бешенство волка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель регионального Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов.
«Действительно женщина из Петуховского округа погибла. Предполагаю, что [у волка] могло быть бешенство», — рассказал URA.RU Михайлов.
Председатель Союза охотников отмечает, что с такой ситуацией сталкивается впервые за 52 года его работы в сфере охотничества. Со слов Михайлова, в Курганской области ежегодно появляются очаги заражения бешенством у лис. Заболевшие животные часто ведут себя неадекватно, нападают на людей и животных. Михайлов пояснил, что бешенству подвержены практически все хищники, включая волков, лис и енотовидных собак.
Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Остальным пострадавшим оказали помощь. По информации от источников URA.RU женщина пошла в сторону леса, пока занималась скандинавской ходьбой.