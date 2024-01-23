Волк загрыз человека и ранил еще троих в Курганской области
Волк забрался в курганский поселок Курорт озеро Медвежье и напал на четырех человек в ночь на вторник, 23 января. Как рассказал глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в своем Telegram-канале, в результате одна из пострадавших скончалась.
По словам главы округа, женщина умерла в больнице — туда ее доставили в тяжелом состоянии. Еще трое человек, получивших ранения, получают необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Волков добавил, что дикое животное ликвидировали. Это первый случай нападения волка на человека в этом населенном пункте. Сейчас профильные ведомства совместно с охотниками проводят профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других диких животных на территории поселка или возле его границ. Сотрудники правоохранительных органов также патрулируют улицы.