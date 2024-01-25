Против «крабовых королей» в России поданы иски почти на 400 млрд рублей
У Генпрокуратуры возникли претензии почти к трём десяткам ответчиков, которые занимаются добычей на Дальнем Востоке.
Помимо физических лиц, в исках фигурируют десять компаний. В их числе Федеральное агентство по рыболовству, бизнесмены Олег Кан, Дмитрий Дремлюга, Дмитрий Пашов, а также сахалинские и приморские рыболовные фирмы.
Подробности исковых требований не уточняются. Общая сумма претензий оценена в 376 млрд рублей. РБК отмечает, что несколько «крабовых магнатов» уехали за границу после заведения уголовных дел.