Против «крабовых королей» в России поданы иски почти на ₽400 млрд

У Генпрокуратуры возникли претензии почти к трём десяткам ответчиков, которые занимаются добычей на Дальнем Востоке.

Помимо физических лиц, в исках фигурируют десять компаний. В их числе Федеральное агентство по рыболовству, бизнесмены Олег Кан, Дмитрий Дремлюга, Дмитрий Пашов, а также сахалинские и приморские рыболовные фирмы.