У погибшей пассажирки Falcon 10 был шанс отправиться в РФ «Аэрофлотом»

Россиянка Анна Евсюкова, погибшая при крушении Falcon 10, могла отправиться в Россию регулярным рейсом «Аэрофлота», но в больнице Таиланда запретили транспортировку «в последний момент». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Commons.wikimedia.org/Pedro Aragão

По данным Mash, таиландские врачи приняли решение отправить Евсюкову на лечение домой за несколько дней до перелета, когда поняли, что не смогут ей помочь. Канал отмечает, что у россиянки диагностировали стафилококковый эпидермолиз с септическим шоком, полиорганную недостаточность, холестаз и реактивный панкреатит. Сначала планировалось, что медицинский автомобиль доставит ее в Бангкок, а оттуда — регулярным рейсом «Аэрофлота» в Россию, на полет в Москву у самолета ушло бы десять часов.

Как отмечает Mash, на этом рейсе «Аэрофлота» была возможность организовать подключение женщины к аппарату ИВЛ, но в итоге таиландские медики отвергли предложенный вариант, объяснив решение тяжелым состоянием пациентки.

Муж Анны Анатолий Евсюков вместе с московскими врачами нашел альтернативу — частный Falcon 10 1978 года выпуска. Пилоты согласились, несмотря на нестандартное для самолета расстояние: лететь нужно было с двумя дозаправками.

Анна Евсюкова попала в больницу 17 декабря 2023 года. Спустя месяц от начала болезни члены семьи решили перевезти ее в московскую Боткинскую больницу санитарным рейсом, который выполнял Falcon 10.

Самолет перестал выходить на связь вечером 20 января, в этот момент он пролетал над горами Афганистана. Позже стало известно, что он потерпел крушение. На борту Falcon 10 находились шестеро человек, включая двух пассажиров, двух медиков и двух членов экипажа. Супруги-пассажиры погибли, экипаж и врачи выжили.

Предварительной причиной авиакатастрофы назвали отказ двух двигателей самолета.