Пермячка до смерти забила кота на глазах у своих детей

Жительница Кунгура (Пермский край) забила насмерть кота в подъезде дома. Свидетелями преступления стали собственные дети женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Будучи пьяной, 25-летняя жительница Кунгура забила до смерти домашнего кота в подъезде многоквартирного дома. Все это она сделала на глазах у своих маленьких детей», — рассказали в ведомстве.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она признана виновной в жестоком обращении с животными. Суд приговорил ее к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.