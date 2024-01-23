В Перми произошло землетрясение

«Землетрясение, которое пришло из Кыргызстана и Китая задело Пермь. Магнитуда по шкале Рихтера слабая — в среднем 2 балла», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что в ближайшее время ожидаются повторные колебания, но они не несут опасности.

Сейсмоактивность отмечена также в Уфе. В Кургане, где из-за подземных толчков были эвакуированы более 300 жителей центральной части города, введен режим ЧС. По словам горожан, во время землетрясения в их домах раскачивались люстры.